Ніколич закликав Януковича інвестувати у Сербію

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, про це йшлося під час зустрічі Президента України Віктора Януковича з Президентом Республіки Сербія Томіславом Ніколичем у Києві.

Ніколич підкреслив, що Сербія зацікавлена в тому, аби Україна брала участь у розвитку металургійної галузі Сербії, а також у фінансуванні цієї галузі.

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Говорили президенти і про співробітництво двох країн у інших сферах. Янукович подякував Президенту Сербії за участь в святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі, зауваживши, що безпрецедентним є те, що у Києві зібрались предстоятелі всіх православних церков і президенти багатьох православних країн. Президент Сербії наголосив на особливому зв’язку і дружніх відносинах між країнами, які сповідують схожу релігію. “Сьогодні зібрались великі друзі з глибинними зв’язками між нами”, - сказав Ніколич.