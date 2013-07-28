Балога: У стосунках Путіна та Януковича можна ставити жирну крапку
Народний депутат Віктор Балога вважає дії президента РФ Володимира Путіна такими, що виявляють зневагу до України, її народу та президента.
"Впевнений, після сьогоднішнього дня можна ставити жирну крапку в стосунках лідерів двох «братніх» народів. Бо дипломатія, яку продемонстрував наш гість, говорить лише про одне: ні народ України, ні держава для нього нічого не значать. Я вже не кажу про "велику повагу до нашого лідера", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook 27 липня.
Таким чином депутат зреагував на те, що Володимир Путін зустрівся з Віктором Януковичем протягом 15 хвилин, після чого вирушив на присвячений цивілізаційному вибору України круглий стіл, організований відомим проросійським політиком Віктором Медведчуком.
"Чи можна уявити собі таку "дипломатію" в Євросоюзі, щоб наприклад канцлер Німеччини, після 15-хвилинної зустрічі з королем Іспанії, демонстративно поїхав на конференцію баскських сепаратистів?", - зауважив Балога.
"Тому потрібно кінець-кінцем зняти рожеві окуляри, не тішити себе ілюзіями і зрозуміти елементарну річ – треба будь-якою дорогою обминати «доброту» ВВП і якомога швидше рухатися в ЄС. Бо там є повага до держави, до народу і до кожної окремо взятої людини", - підсумував він.