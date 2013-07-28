Балога: У стосунках Путіна та Януковича можна ставити жирну крапку

"Впевнений, після сьогоднішнього дня можна ставити жирну крапку в стосунках лідерів двох «братніх» народів. Бо дипломатія, яку продемонстрував наш гість, говорить лише про одне: ні народ України, ні держава для нього нічого не значать. Я вже не кажу про "велику повагу до нашого лідера", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook 27 липня.

Таким чином депутат зреагував на те, що Володимир Путін зустрівся з Віктором Януковичем протягом 15 хвилин, після чого вирушив на присвячений цивілізаційному вибору України круглий стіл, організований відомим проросійським політиком Віктором Медведчуком.

"Чи можна уявити собі таку "дипломатію" в Євросоюзі, щоб наприклад канцлер Німеччини, після 15-хвилинної зустрічі з королем Іспанії, демонстративно поїхав на конференцію баскських сепаратистів?", - зауважив Балога.

"Тому потрібно кінець-кінцем зняти рожеві окуляри, не тішити себе ілюзіями і зрозуміти елементарну річ – треба будь-якою дорогою обминати «доброту» ВВП і якомога швидше рухатися в ЄС. Бо там є повага до держави, до народу і до кожної окремо взятої людини", - підсумував він.