Бойко має намір поставити Тимошенко перед фактом

Документи про поставку в 2008 році до України газу за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м будуть підписані сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед засіданням Кабінету міністрів повідомив сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

«Ця ціна, враховуючи жорстку конкуренцію на світових ринках щодо енергоносіїв, є для нас комфортною, особливо порівняно з ціною на газ у наших сусідів», - заявив Ю.БОЙКО.

За словами міністра, згідно зі статистичними даними, які він має, хімічна галузь за 10 місяців цього року відпрацювала з рентабельністю 20%, тому ніяких сильних ударів після підвищення ціни на газ вона не зазнає.

Відповідаючи на питання, чи можна чекати підвищення ціни на український газ для споживачів на внутрішньому ринку, Ю.БОЙКО сказав: «Газ України» слідуватиме чітко, по-перше, ринковим тенденціям, а по-друге, принципам захисту національної економіки, зокрема й свого споживача».

При цьому, кажучи про тарифи на транзит російського газу через територію України, Ю.БОЙКО зазначив, «ми можемо підвищити ще більше, але, враховуючи те, що ставка транзиту нашою територією пов`язана зі ставкою транзиту середньоазіатського газу територією трьох країн…, то це підвищення піде на збільшення ціни на газ – для нас це не вигідно».

Нагадаємо, що сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що одразу після формування нового професійного демократичного уряду у України з`явиться шанс почати нову конструктивну розмову з Росією щодо газового питання.

Довідка УНІАН. 4 грудня ц.р. Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м. на кордоні з Україною.

Фактично зростання цін на газ для України становило 38% - з 130 дол. за 1 тис. куб. м. у 2007 році до 179,5 дол. за 1 тис. куб. м в наступному. До останнього моменту Україна розраховувала, що вартість газу наступного року не перевищить 160 дол. за 1 тис. куб. м. Саме ця цифра вже закладена в проекті Держбюджету-2008.

Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу через територію України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.