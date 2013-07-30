Україна не виконує міжнародні зобов’язання за рішеннями ЄПСЛ - ЗМІ

Зокрема, як пише “КоммерсантЪ-Украина”, низка позивачів, які ще взимку виграли справи проти держави, досі не одержали грошей.

У Міністерстві юстиції неохоче коментують проблему - там виданню спочатку заявили про відсутність заборгованості і лише після наведених прикладів визнали її існування. У Мін’юсті обіцяють виплатити пеню за прострочення, але її розмір - 4% річних - не стимулює державу поспішати з виплатою. Прийняте 25 липня ЄСПЛ рішення проти України на рекордну суму - 27 млн євро - може посилити проблему.

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Як стало відомо газеті, цього року виникла системна проблема невиконання державою рішень ЄСПЛ про виплату грошових компенсацій громадянам, які виграли суд у держави. Досі проблеми з виконанням рішень ЄСПЛ виникали лише у частині так званих загальних заходів, коли Страсбург зобов'язував Україну змінити законодавчу або нормативну базу.

"Виплата ж грошових компенсацій, наскільки я знаю, виконується Україною завжди і без зволікань, яким би значним не був розмір цієї компенсації", - заявляла раніше суддя ЄСПЛ Ганна Юдковська.

Проте на початку року проти України було винесено кілька "клонових" ухвал за сотнями схожих справ про невиконання державою рішень національних судів. На їх виконання Києву відводиться три місяці. Як стало відомо виданню, державі не вдалося вкластися в цей термін.

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Газета відзначає, що минулого тижня Міністерство юстиції спростувало існування проблем з виконанням фінансових зобов'язань перед громадянами. "На даний час немає будь-яких підстав вважати, що існує заборгованість з виплати компенсацій, пов'язана з нестачею коштів... Так само немає підстав говорити, що держава не виконає свої зобов'язання зі здійснення виплат за рішеннями ЄСПЛ у 2013-му або наступних роках", - заявили в прес-службі Мін’юсту.

Пізніше у міністерстві визнали наявність кредиторської заборгованості у розмірі 14,2 млн грн. "У зв'язку з тим, що нинішнього року ЄСПЛ прийнято рішення зі значними сумами компенсації, які не могли бути враховані під час бюджетного планування на 2013 рік, коштів, які поступають на рахунок Мін’юсту, не вистачає для виплат за рішеннями ЄСПЛ", - заявили у прес-службі. Фактично з початку року за даною статтею виплачено 39,4 млн грн, стверджують в міністерстві. Всього на виплати за рішеннями ЄСПЛ у держбюджеті-2013 передбачено 84,4 млн грн. У міністерстві висловили переконання, що погасять борги до кінця року.

Газета відзначає, що на сьогодні затримуються компенсації не тільки щодо великих рішень. Так, у лютому ЄСПЛ виніс ухвалу щодо ще одного пакету "клонових" справ проти України - за цими позовами Мін’юст не виплатив навіть дрібні суми - принаймні, частині позивачів.

За даними видання, виконавча служба поточного року часто не виконує навіть ті рішення ЄСПЛ, які не вимагають від держави прямих фінансових витрат.