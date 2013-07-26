ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити рекордну компенсацію: 27 мільйонів євро

Компенсувати таку величезну суму Україна повинна через упередженість національних судів, пише Комерсант-Україна.

Сума компенсації могла бути ще більшою, бо позивачі вимагали відшкодувати їм більше 560 млн євро. Хоча й присуджена компенсація є рекордною: вона втричі перевищує річний бюджет для виплати всіх компенсацій, які присуджуються ЄСПЛ.

Рішення ЄСПЛ у справі "Агрокомплекс" проти України" було оприлюднене на сайті суду. Справа стосується низки рішень українських судів 2001 року, які незаконно зменшили суму компенсацій «Агрокомплексу» (з 216 млн грн до 91 млн грн) за поставлені на Лисичанський НПЗ для переробки 350 тис. т нафти, з яких підприємство назад отримало лише невелику частину готової продукції.

У 2011 році Страсбург вже визнав, що "Агрокомплекс", зіткнувся з грубим порушенням принципу верховенства права і з втручанням тодішнього президента Леоніда Кучми у винесення судового рішення.

Тепер ЄСПЛ поставив крапку в 20-річній тяганині, зобов'язавши Україну відшкодувати "Агрокомплекс" 27 млн ​​євро збитку і 30 тис. євро судових витрат.