У Київському метро заявляють, що вони не можуть працювати вночі

У "Київському метрополітені" заявляють, що працювати цілодобово метро не може,бо нічний час використовується для ремонту та огляду колій і станцій.

"Працювати цілодобово - неможливо. У цьому випадку не буде часу для контролю всіх споруд та об'єктів метрополітену на предмет безпеки. У нас працює близько 7,7 тисяч осіб, з них 4 тисячі - вночі. Ці люди перевіряють колії, ліквідують протікання, лагодять турнікети або навіть змінюють рейки", - пояснила прес-секретар підземки Наталія Шумак газеті Сегодня.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний (обидва з фракції партії "Свобода") внесли на розгляд парламенту проект закону "Про внесення змін до статті 5 Закону України" Про міський електричний транспорт" (щодо введення цілодобової перевезення пасажирів Київським метрополітеном).