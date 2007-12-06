Ющенко у поміч Яценюку пропонує регіонала

Президент України Віктор ЮЩЕНКО рекомендує депутатському корпусу обрати першим заступником голови Верховної Ради представника Партії регіонів, заявив сьогодні керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами В.БАЛОГИ, обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА головою Верховної Ради і де-юре, і де-факто підтверджує, що демократична більшість у парламенті, утворена БЮТ і блоком «Наша Україна – Народна самооборона», виконує домовленості, досягнуті двома політичними силами під час виборчої кампанії.

В.БАЛОГА зазначив, що результативне голосування щодо посади спікера створило передумови для швидкого обрання керівництва парламенту та комітетів, а це, у свою чергу, запустить двигун законотворчої діяльності. На порядку денному – прийняття низки важливих законів, передусім, про державний бюджет на наступний рік, що має винятково пріоритетне значення.

На думку В.БАЛОГИ, висока ефективність роботи Верховної Ради прямо залежить від здатності більшості налагодити конструктивну взаємодію з парламентською опозицією. «Слід очікувати, що невдовзі буде офіційно оголошено про оформлення опозиційної меншості. З великою часткою ймовірності можна припустити, що лідерські позиції в ній займе фракція Партії регіонів як найчисельніша у ВР шостого скликання. Від обраної нею тактики ведення опозиційної діяльності багато в чому залежатимуть темпи й емоційний градус ухвалення рішень у будинку під куполом», - сказав він.

Глава президентського Секретаріату переконаний у важливості якнайширшої, а не епізодичної участі опозиції в роботі парламенту. Він також нагадав, що голова Верховної Ради одразу після обрання на цю посаду говорив про готовність запропонувати представникам меншості керівні пости, як це роблять у парламентах країн розвиненої демократії, у такому ж руслі неодноразово висловлювалися і лідери політичних сил, які сформували демократичну коаліцію.

«Напевно, вони добре усвідомлюють, що без діалогу і якісної взаємодії між більшістю та опозицією неможливо виконати той колосальний масив обіцянок, які щедро роздавали людям всі без винятку учасники виборчих перегонів», – сказав В.БАЛОГА.

За його словами, Президент вважає, що першим заступником голови ВР слід обрати представника Партії регіонів. «Глава держави вбачає в цьому широкий крок назустріч коаліції та опозиції до налагодження взаємодії, що у підсумку має на меті досягнення продуктивної, стабільної роботи всього парламенту. Крім того, це дасть позитивний сигнал суспільству про те, що нова Верховна Рада налаштована працювати на інтереси країни, а не на політичну перспективу. На думку Президента, український парламент покаже світові приклад роботи на засадах національних інтересів, які ширші за рамки політичної доцільності», – відзначив В.БАЛОГА.