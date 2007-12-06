Депутати обговорюють пропозицію Яценюка

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує зробити перерву у роботі парламенту для проведення консультацій між фракціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «необхідно взяти паузу в роботі Верховної Ради» і провести міжфракційні консультації щодо кандидатур на посади першого заступника голови ВР та заступника голови ВР, а також щодо розподілу парламентських комітетів.

Зараз у сесійній залі відбувається обговорення даної пропозиції.