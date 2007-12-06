Депутати обговорюють пропозицію Яценюка
10:13, 06 грудня 2007Політика
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Голова ВР вважає, треба взяти паузу
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, «необхідно взяти паузу в роботі Верховної Ради» і провести міжфракційні консультації щодо кандидатур на посади першого заступника голови ВР та заступника голови ВР, а також щодо розподілу парламентських комітетів.
Зараз у сесійній залі відбувається обговорення даної пропозиції.
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