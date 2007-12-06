Партія регіонів хоче собі 11 комітетів ВР
10:22, 06 грудня 2007Політика
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Бондаренко сподівається, казарми не буде
|Олена Бондаренко
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила народний депутат, член цієї фракції Олена БОНДАРЕНКО.
Зокрема, за її словами, фракція планує обійняти керівні посади у комітетах з питань бюджету, свободи слова, боротьби з оргзлочинністю та корупцією, з питань євроінтеграції.
Крім того, наголосила О.БОНДАРЕНКО, фракція Партії регіонів претендує на посади керівників комітетів з питань соціальної політики, сільського господарства, регламентного комітету, комітетів з прав людини та з питань культури.
«Якщо коаліція не дозволить опозиції очолити ці комітети, то казарма у парламенті буде продовжуватися», - сказала вона.
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