Партія регіонів хоче собі 11 комітетів ВР

Фракція Партії регіонів претендуватиме на керівництво в одинадцяти комітетах Верховної Ради України.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила народний депутат, член цієї фракції Олена БОНДАРЕНКО.

Зокрема, за її словами, фракція планує обійняти керівні посади у комітетах з питань бюджету, свободи слова, боротьби з оргзлочинністю та корупцією, з питань євроінтеграції.

Крім того, наголосила О.БОНДАРЕНКО, фракція Партії регіонів претендує на посади керівників комітетів з питань соціальної політики, сільського господарства, регламентного комітету, комітетів з прав людини та з питань культури.

«Якщо коаліція не дозволить опозиції очолити ці комітети, то казарма у парламенті буде продовжуватися», - сказала вона.