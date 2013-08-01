Табачник засумнівався, чи осилять в УДАРі математику за 5-ий клас

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

"Цього року за кошти держбюджету буде надруковано 13 млн. 200 з гаком тисяч підручників. Якщо у фракції з короткою назвою (УДАР - УНІАН) в змозі освоїти програму математики 5-го класу, хай ті 43 млн. державних коштів розділять на 13,2 млн. підручників. Вийде, що разом з доставкою один підручник в цілому коштував для бюджету менш як 18 грн", - сказав Табачник.

На тему: УДАР вимагає відставки Табачника у зв’язку з корупційними скандалами

Також він відзначив, що питання дорожнечі підручників немає приводу обговорювати і підіймати. Табачник наголосив, що йому шкода, коли брехню про дорожнечу підручників швидко поширюють всі засоби масової інформації, але при цьому ігнорують інформацію Генеральної прокуратури про те, що під час друку підручників за 3 роки порушень не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, партія «УДАР» звинуватила Табачника в руйнуванні системи освіти, зростанні рівня корупції у вишах і вимагає його відставки.

“У системі освіти України за два місяці сталося сім корупційних скандалів. А міністр стверджує, що хабарництва під час вступу не існує. Заява Табачника може свідчити тільки про дві речі: або він не контролює ситуацію в системі освіти, або стоїть на вершині корупційної піраміди. Якщо пригадати численні скандали – зокрема й із «золотими» підручниками – і реакцію на них Табачника, то очевидним стає другий висновок”, - відзначають в партії.

В “УДАРі” також переконані, що Табачник «цілеспрямовано руйнує» сферу освіти.