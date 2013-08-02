Селянська партія просить Януковича про захист від знищення

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Селянської партії Зеновій Холоднюк.

Зокрема він повідомив, що 27 липня відбувся незаконний з’їзд.

“Про підготовку проведення незаконного з’їзду Селянської партії України, та про підкуп голів обласних партійних організацій мене повідомили голови обласних партійних організацій Селянської партії України”, - сказав Холоднюк.

Він наголосив, що про ці незаконні дії організаторів з’їзду 27 липня написав звернення в Генеральну прокуратуру України, прокуратуру Житомирської та Чернігівської областей.

Холодюк зазначив, що відповідно до доповідних записок голів обласних партійних організацій Селянської партії України, організатор з`їзду, який навіть не є членом партії, особисто приходив до голів облосередків та сказав, що він скликає з`їзд та хоче, щоб його обрали головою партії і обіцяв заплатити великі гроші всім, хто прийде на з`їзд партії та проголосує за зняття Холоднюка з посади голови партії.

Також Холодюк повідомив, що документи про проведення XII з`їзду партії, який відбувся ще 11 травня 2013 року, Державною реєстраційною службою до сьогодні не взяті до відома. Також він зазначив, що подібна ситуація в партії вже була перед минулими парламентськими виборами.