Ющенко розпитав Качинського про Грузію

Відбулася двостороння зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Республіки Польща Лєха КАЧИНСЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба Президента України, в ході зустрічі сторони обговорили актуальні політичні та економічні питання двосторонніх відносин наших країн.

Глави держав зокрема порушили тему прикордонної співпраці. Йшлося про угоду про місцевий прикордонний рух, спільний митний та прикордонний контроль.

Крім того В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ обговорили питання європейської інтеграції України. З цього приводу глава Польської держави підтвердив підтримку цього курсу нашої держави.

Також сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в двох країнах. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що формування нового уряду Республіки Польща не уповільнить вирішення низки спільних ключових питань, в тому числі належної підготовки до проведення Євро-2012 та укладання угоди про правила місцевого прикордонного руху.

Глава Української держави крім того поцікавився баченням польського колеги нинішнього стану та перспектив розвитку внутрішньополітичної ситуації в Грузії за підсумками нещодавнього візиту Л.КАЧИНСЬКОГО у цю країну.

Наприкінці зустрічі Президент України вручив Президентові Польщі Орден Ярослава Мудрого І ступеня за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-польських відносин.