У НУ-НС кажуть, що сьогодні за Тимошенко-прем’єра голосувати не можна
12:43, 06 грудня 2007Політика
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Зварич пояснив, що треба 226 голосів
Сьогодні Верховна Рада не може розглядати подання Президента України про призначення Юлії Тимошенко прем’єр-міністром України. Про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат, член фракції "Наша Україна-Народна Самооборона" Роман Зварич, повідомляє прес-служба блоку.
Відповідаючи на запитання, чи може сьогодні ВР розглянути це подання, він відповів: «Ні. Бо регламент Верховної Ради передбачає перелік питань, які мають бути вичерпані».
В той же час Зварич зазначив, що може бути змінений даний порядок, але для цього необхідно, щоб за відповідне рішення проголосувало не менше 226 народних депутатів.
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