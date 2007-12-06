У НУ-НС кажуть, що сьогодні за Тимошенко-прем’єра голосувати не можна

Сьогодні Верховна Рада не може розглядати подання Президента України про призначення Юлії Тимошенко прем’єр-міністром України. Про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат, член фракції "Наша Україна-Народна Самооборона" Роман Зварич, повідомляє прес-служба блоку.

Відповідаючи на запитання, чи може сьогодні ВР розглянути це подання, він відповів: «Ні. Бо регламент Верховної Ради передбачає перелік питань, які мають бути вичерпані».

В той же час Зварич зазначив, що може бути змінений даний порядок, але для цього необхідно, щоб за відповідне рішення проголосувало не менше 226 народних депутатів.