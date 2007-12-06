Депутати просять Черновецького уточнити, що саме вони «хочуть вкрасти»

Депутат Київради, член фракції «Наша Україна» Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ запропонував запросити Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прийти до сесійної зали Київради і дати пояснення своєї позиції з приводу діяльності столичних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Д.АНДРІЄВСЬКИЙ озвучив сьогодні, звертаючись на засіданні сесії до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Д.АНДРІЄВСЬКИЙ сказав: «Я пропоную Леоніда Михайловича запросити до сесійної зали, щоб він дав пояснення своєї позиції, підтвердив фактами. Тим більше, що така заява була зроблена у присутності глави держави, а ця заява про злочин фактично вимагає від правоохоронних органів вжити заходів і провести серйозну перевірку».

Депутат висловив переконання у тому, що хоча Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і має уяву про роботу частини депутатів Київради, але поширювати таку заяву на всю Київраду є перебільшенням і вимагає спростування.

На це О.ДОВГИЙ сказав, що коли міський голова буде у сесійній залі, йому можна буде поставити запитання і почути з цього приводу пояснення. Разом з тим, він вважає, що цього не варто робити.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на нараді з питань місцевого самоврядування, що проходила у столиці під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував зменшити кількість депутатів столичної міської ради.

“120 депутатів у Київраді, і кожен хоче щось вкрасти. Це проблема. Було 90. Мій попередник зробив 120. А скоро буде тисяча. І всі вони живуть харашо”, - сказав мер столиці.

Водночас він додав, що пожартував, а насправді серед депутатів є багато порядних, “та усі, напевно, порядні”, але все ж таки їхню кількість треба негайно зменшити.

*** 8 грудня 2005 р. депутати Київської міської ради проголосували за збільшення депутатського корпусу Київради з 90 до 120 осіб.