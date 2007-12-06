Депутати просять Черновецького уточнити, що саме вони «хочуть вкрасти»
Член фракції НУ озвучив заяву
Депутат Київради, член фракції «Наша Україна» Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ запропонував запросити Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прийти до сесійної зали Київради і дати пояснення своєї позиції з приводу діяльності столичних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Д.АНДРІЄВСЬКИЙ озвучив сьогодні, звертаючись на засіданні сесії до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.
Д.АНДРІЄВСЬКИЙ сказав: «Я пропоную Леоніда Михайловича запросити до сесійної зали, щоб він дав пояснення своєї позиції, підтвердив фактами. Тим більше, що така заява була зроблена у присутності глави держави, а ця заява про злочин фактично вимагає від правоохоронних органів вжити заходів і провести серйозну перевірку».
Депутат висловив переконання у тому, що хоча Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і має уяву про роботу частини депутатів Київради, але поширювати таку заяву на всю Київраду є перебільшенням і вимагає спростування.
На це О.ДОВГИЙ сказав, що коли міський голова буде у сесійній залі, йому можна буде поставити запитання і почути з цього приводу пояснення. Разом з тим, він вважає, що цього не варто робити.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на нараді з питань місцевого самоврядування, що проходила у столиці під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував зменшити кількість депутатів столичної міської ради.
“120 депутатів у Київраді, і кожен хоче щось вкрасти. Це проблема. Було 90. Мій попередник зробив 120. А скоро буде тисяча. І всі вони живуть харашо”, - сказав мер столиці.
Водночас він додав, що пожартував, а насправді серед депутатів є багато порядних, “та усі, напевно, порядні”, але все ж таки їхню кількість треба негайно зменшити.
*** 8 грудня 2005 р. депутати Київської міської ради проголосували за збільшення депутатського корпусу Київради з 90 до 120 осіб.