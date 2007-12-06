Ющенко дав зрозуміти Тимошенко, що за ним не заржавіє

13:10, 06 грудня 2007
Політика
3555

Качиньський став свідком

Віктор Ющенко і Лєх Качинський під час офіційної зустрічі в Києві. 6 грудня
З боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА не буде затримки у питанні формування уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНЬСЬКИМ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що одразу, як отримав подання від коаліції щодо призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, підписав його і направив на розгляд парламенту.

«Я заявляв і заявляю, що з боку офісу Президента не буде жодної години затримки по формуванню нового українського уряду. Я цією дорогою йду», - сказав В.ЮЩЕНКО.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter