Ющенко дав зрозуміти Тимошенко, що за ним не заржавіє
13:10, 06 грудня 2007Політика
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Качиньський став свідком
|Віктор Ющенко і Лєх Качинський під час офіційної зустрічі в Києві. 6 грудня
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНЬСЬКИМ.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що одразу, як отримав подання від коаліції щодо призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, підписав його і направив на розгляд парламенту.
«Я заявляв і заявляю, що з боку офісу Президента не буде жодної години затримки по формуванню нового українського уряду. Я цією дорогою йду», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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