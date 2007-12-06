У Донецьку вшанують пам’ять жертв тоталітарних режимів

8 грудня 2007 року о 13:00 у Донецьку відбудеться акція зі вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та репресій.

Акція проходитиме на території скверу, що на вул. Пушкіна між будинками № 3, 5, 8, оскільки саме на цій території за часів Великої вітчизняної війни було розташовано гестапо, а в підвалі одного з будинків – тимчасова в’язниця, де утримували людей, яких виводили на розстріл до скверу.

У ході акції заплановано:

- освячення скорботного місця та встановлення пам’ятного знаку усім невинно загиблим;

- запалення свічок пам’яті;

- виставка дитячих малюнків;

- збір підписів донеччан та представників широких кіл громадськості під зверненням до Президента України з проханням доручити Донецькій державній адміністрації створити в сквері на вул. Пушкіна меморіал із вшанування пам’яті невинно загиблих людей та заборони будь-якого будівництва на цьому місці скорботи.

Акція проводиться за ініціативи мешканців Донецьку, членів Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна», широких кіл громадськості Донбасу та за підтримки Міжнародного благодійного Фонду «УКРАЇНА-3000».

Контактна особа: Юрій Тиртишний – 8-067-712-55-48