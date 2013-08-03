Голова КВУ думає, що Тимошенко може стати «віп-агітатором»

Лідеру «Батьківщини», екс-прем`єр-міністру Юлії Тимошенко «не дадуть» взяти участь у президентських виборах 2015 року, але її роль буде серйозною.

Про це сказав голова Комітету виборців України Олександр Черненко в інтерв`ю газеті "Україна молода".

"90 відсотків, що Тимошенко не братиме участь у виборах, - їй не дадуть. Хоча її роль буде серйозною», - зазначив він.

Водночас голова КВУ висловив думку, що вага Тимошенко в політиці знижується.

«Подобається це комусь чи ні, внутрішній вплив Тимошенко на процеси в опозиції, її заклики й думки не доходять по тих каналах, які «вмикає» опозиція. Її месиджі не знаходять такого відгуку в серцях виборців, як це було б, коли Тимошенко промовляла б сама», - сказав він.

При цьому, за словами Черненка, «якщо Юлія Тимошенко буде так чи інакше звільнена, але без можливості взяти участь у виборах (скажімо, відправлена на лікування), вона стане віп-агітатором опозиційного кандидата. Той, на кого вона вкаже, матиме великі переваги».

«Але якщо все залишиться, як є сьогодні, вплив Тимошенко дедалі зменшуватиметься. І це об’єктивно, адже не можна впливати на свідомість громадян хоча б без візуального контакту", - сказав Черненко.

Він також наголосив, що в разі надання Тимошенко можливості лікування за кордоном, питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС буде практично вирішеним.

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"Для цього владі потрібно знайти красиві юридичні механізми. Як показує досвід, було б бажання, а юридичні механізми знайдуть навіть, якщо їх немає", - підкреслив Черненко.

"Йому (Президенту Віктору Януковичу), з одного боку, - хочеться в Європу, тому що в більшості владної еліти там бізнес, з іншого - є страх того, що Тимошенко, навіть виїхавши за кордон, почне набагато більше впливати на політичні процеси в Україні. Яке почуття у влади пересилить? Я думаю, на сьогодні рішення немає. Є розуміння, що її треба випускати, є, очевидно, бажання підписати Угоду про асоціацію, і зараз у Президенті борються ці мотиви. Оскільки в українській політиці все приймається в останній момент, то думаю, що розв’язка трапиться точно не влітку. Можливо, у вересні або навіть жовтні", - зазначив голова КВУ.