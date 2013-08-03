КВУ: завжди знайдеться спосіб відкласти президентські вибори

Про це сказав в інтерв'ю газеті "Україна молода" голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Сьогодні немає підстав сумніватися в тому, що вибори Президента відбудуться в належний термін. Утім, хто ще рік тому міг сказати, що так легко і просто будуть перенесені київські вибори? Це здавалося нереальним. Проте такий спосіб знайшли. Тож, навіть якщо сьогодні ми не бачимо жодних підстав для відтермінування виборів Президента, і Партія регіонів заявляє, що не збирається їх переносити, - це сьогодні. У нас спершу виникає політична доцільність, а вже під неї підганяють ідеальні чи сумнівні юридичні підстави. А це може бути що завгодно: і розпуск парламенту, і референдум, і зміна Конституції, аж до обрання Президента в парламенті. Або навіть без перенесення виборів змінять закон про вибори, проведуть їх в один тур, і це теж вплине на результат", - сказав Черненко.

Між тим, він зазначив, що складно порівнювати президентські і київські вибори, щодо яких були певні різночитання Конституції й суперечності у зв’язку з тими змінами, що вступили у дію в 2005 році.

"Тож, хоча поки що розмови про перенесення президентських виборів виглядають як фантастика, український досвід показує, що в нашій політиці і такі фантастичні речі можуть стати реальністю", - зауважив голова КВУ.