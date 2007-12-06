Ющенко просить політиків не піаритись на газовому питанні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає “великою” ціну у 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу для України і закликає українських політиків не політизувати питання поставок газу.

Про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

“Ціна 179,5 доларів є велика, і для частини української економіки це великий шок”, - сказав Президент. На його думку, ці питання мають знаходитися “виключно у професійній площині і не піддаватися різним політичним спекуляціям”.

“Я думаю, що ці люди повинні знати тенденції перш за все континентального ринку, регіональних ринків і відверто й чесно дбати про те, щоб Україна отримала оптимальну ціну з тих умов, досить унікальних, якими вона володіє. Не треба кликати біди там, де вона не приходить ще”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що підвищення ціни на російський газ ще раз змушує переглядати політику енергоспоживання, особливо на таких об’єктах як комунальне господарство, приватний сектор та частина індустрії. “Але давати згоду на те, щоб споживати щорічно 76 млрд. кубометрів газу - це є норма, і витрачати на виробництво валового продукту в 4 рази більше енергії, ніж це роблять наші сусіди, це безперспективно”, - додав він.

Водночас В.ЮЩЕНКО відзначив, що темпи оптимізації енергоспоживання є нормальними. “Якщо робити аналіз споживання газу Україною за останні 2,5 роки, то ми з 76-78 млрд. кубометрів газу сьогодні використовуємо 67. Темпи непогані оптимізації енергетичного споживання, але я переконаний, що це не крайня цифра”, - сказав Президент.

Він також закликав українських політиків не політизувати питання поставок газу. “Я б дуже радив українським політикам сьогодні не політизувати питання поставок газу. Крім шкоди такі постановки нічого іншого не принесуть”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що 2,5 роки тому він також був об’єктом критики за ціну на газ у 95 доларів за тисячу кубометрів. “Усіх собак і котів повісили за те, що то була невдала ціна, а ті, хто критикував і Президента в тому числі, говорили, що вони повернуть ціну до 60-70 доларів”, - сказав він.