Польща переконана, що Україна буде і в ЄС, і в НАТО

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ заявляє, що Польща підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КАЧИНСЬКИЙ сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ сьогодні у Києві.

“Польща дуже гарячо підтримує українську дорогу до НАТО. Ми вважаємо, що вона повністю обґрунтована, але, звичайно, рішення належить прийняти українському народу”, - сказав він.

За словами Л.КАЧИНСЬКОГО, Польща також підтримує вступ України до ЄС. “Ми переконані, що Україна буде і в ЄС, і в НАТО”, - додав він.

Президент Польщі назвав відносини між Україною і Польщею, які розвиваються останніми роками, “зразком відносин споріднених народів”. При цьому він зауважив, що історія України і Польщі “не була легкою”, але обидві країни довели здатність вирішувати проблеми і спокійно розмовляти про минуле. “Ми є прикладом країн, яким це не заважає і вони вирішують ці питання в поточному порядку”, - сказав він.

Л.КАЧИНСЬКИЙ також висловив сподівання, що приєднання Польщі до Шенгенської угоди не ускладнить ситуацію для українців. “Ми будемо робити все, щоб українці якнайбільше тим скористалися і докладемо великі зусилля, щоб так було”, - запевнив він, додавши, що дав відповідні доручення польському уряду.