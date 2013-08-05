Біля Печерського суду - мітинг на підтримку Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, серед них близько 150 активістів “Батьківщини молодої”, а також народні депутати, зокрема, Олександр Бригинець, Микола Томенко, Олександр Абдулін. Очолює акцію Олександр Турчинов.

Люди тримають плакати “Юлі - волю!”, “Два роки ув’язнення демократії”.

Учасники акції випустили в небо голубів.

Також під Печерським судом, де розміщено близько 40 наметів, відкрито виставку під назвою “31 день ув’язнення демократії”.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко заарештували 5 серпня 2011 року під час розгляду так званої "газової" справи через те, що нібито "системно перешкоджала встановленню істини, порушувала порядок судового засідання, не виконувала розпорядження головуючого, свідомо затягувала процес, висловлювала неповагу до суду».

Тоді на знак протесту проти арешту Тимошенко біля Печерського суду розпочалося безстрокове пікетування, яке триває до сьогоднішнього дня.

У жовтні 2011 року Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

Із травня 2012 року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.