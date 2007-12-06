Партія регіонів помилувала Добкіна і Черновецького

Партія регіонів не підтримуватиме перевибори мерів Києва та Харкова та запровадження імперативного мандату.

Про це заявив Радіо "Свобода" Борис Колесников.

Ці закони є серед 12-ти першочергових, які має намір розглянути Коаліція демократичних сил ще до обрання прем’єр-міністра.

"Що стосується імперативного мандату, місцевого самоврядування, то ми свою позицію вже висловлювали. Ми не можемо втручатися у вибори. Якщо кияни або харків’яни обрали мера, то це їх право, а не обов’язок Верховної Ради", - сказав регіонал.

"Що стосується закону про імперативний мандат – це не європейська норма, її засудила Венеціанська комісія. По іншим законам будемо дивитися", – зазначив Колесников.

Як відомо, в парламенті зареєстрували законопроект щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів порушення Конституції та законодавства мером Харкова Михайлом Добкіним та секретарем міськради Геннадієм Кернесом.

Українська правда