Яценюк каже, що Тимошенко сьогодні не призначатимуть

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що сьогодні парламент не розглядатиме питання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, чи буде сьогодні розглядатися питання щодо призначення Ю.ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Заледве ВР буде розглядати це питання».

На запитання журналістів, чи розглядатиметься це питання завтра, він коротко відповів: «Побачите».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України VI скликання подання про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра. Подання внесено відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частини третьої статті 114 Конституції України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.