Партія регіонів заблокувала трибуну

Вечірнє засідання має розпочатися о 16.00

Народні депутати – члени фракції Партії регіонів заблокували трибуну Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 народних депутатів з цієї фракції стоять біля трибуни парламенту та за столом президії ВР. Як повідомляв УНІАН, вечірнє засідання парламенту має розпочатися о 16.00, а о 15-й годині розпочалася Погоджувальна рада за участю лідерів фракцій.

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