Партія регіонів заблокувала трибуну
15:46, 06 грудня 2007Політика
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Вечірнє засідання має розпочатися о 16.00
Народні депутати – члени фракції Партії регіонів заблокували трибуну Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 народних депутатів з цієї фракції стоять біля трибуни парламенту та за столом президії ВР.
Як повідомляв УНІАН, вечірнє засідання парламенту має розпочатися о 16.00, а о 15-й годині розпочалася Погоджувальна рада за участю лідерів фракцій.
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