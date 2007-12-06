Шуфрич пояснив, чому Регіони заблокували Раду

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявляє, що причиною блокування трибуни Верховної Ради його однопартійцями є намагання не допустити порушення Регламенту ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

За словами Н.ШУФРИЧА, представники коаліції намагаються зробити все, аби ще до повного формування комітетів ВР розглянути питання щодо призначення прем’єр-міністра. При цьому, за словами Н.ШУФРИЧА, «коаліція тим самим хоче порушити послідовність розгляду питань, яка передбачена регламентом».

Народний депутат також повідомив, що представники фракції Партії регіонів на столах реєстрації контролюють явку народних депутатів на вечірнє пленарне засідання парламенту.

Н.ШУФРИЧ пояснив, що це робиться з метою, аби картками відсутніх депутатів не голосували при розгляді порядку денного.