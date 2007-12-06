Яценюк в оточенні регіоналів відкрив вечірнє засідання

Вечірнє засідання Верховної Ради України розпочалося, але трибуна і президія заблоковані.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні не зареєструвались члени фракцій КПУ та Партії регіонів.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зайшов до президії ВР, але виявилось, що крісло зайняте членом фракції Партії регіонів Олексієм ЖУРАВКОМ. Між ними відбулась розмова, зміст якої залишився невідомим.

Потім до О.ЖУРАВКА підійшов представник Партії регіонів і сказав, щоб той звільнив крісло голови ВР. Після цього засідання парламенту відкрилося.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні розглядатиметься питання щодо обрання першого заступника і заступника голови Верховної Ради.