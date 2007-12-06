Верховна Рада знову пішла на перерву

У вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК поінформував про те, що на Погоджувальній раді було досягнуто домовленості про півторагодинну перерву для консультацій щодо кандидатур на посади першого заступника та заступника голови ВР.

Він наголосив, що посаду першого віце-спікера має обійняти представник фракції, яка не увійшла до коаліції.

А.ЯЦЕНЮК також звернувся до всіх фракцій з проханням надати інформацію апарату ВР щодо формування графіку консультацій з кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.

За його словами, питання розподілу парламентських комітетів має бути узгоджене між усіма фракціями. Може бути використаний варіант, коли Підготовча група, яка на сьогодні ще діє, займатиметься цим питанням, сказав голова ВР.

«Я просив би заспокоїтись і ще раз зрозуміти, що все буде по регламенту», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Після цього у сесійній залі почалась дискусія стосовно того, чи можна оголошувати перерву і чи можна продовжувати вечірнє засідання, оскільки регламентом передбачено, що таке рішення може бути прийняте лише на ранковому засіданні ВР.

Після суперечок дві фракції – Партії регіонів і КПУ - подали письмову заяву на 30-хвилинну перерву, яка і була оголошена.

Депутати Партії регіонів вимагали перевати засідання ВР на півтори години, наполягаючи на тому, що таке рішення ухвалено консенсусом на погоджувальній раді.