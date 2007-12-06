Турчинов вважає, що Тимошенко раніше вівторка нема на що сподіватися

Фракції БЮТ та НУ-НС не змінили своєї позиції і пропонуватимуть на посаду віце-спікера кандидатуру одного з лідерів БЮТ Миколи ТОМЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, коаліція також не змінила своєї позиції щодо наміру віддати посаду першого віце-спікера представникам опозиції.

Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, коаліція наполягає на тому, аби керівні посади у парламентських комітетах розподілялися пропорційно до кількості депутатів у фракціях. «Крім того, ми запропонували прийняти закон про опозицію, у якому б чітко зазначалося, які комітети відходять опозиції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він висловив сумнів, що сьогодні може бути обраний прем’єр-міністр. «Я думаю, що на вівторок, не раніше, ми зможемо вийти на це голосування», - сказав депутат.