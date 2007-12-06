Рада з однієї перерви пішла на другу
17:24, 06 грудня 2007Політика
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Яценюк сподівається, що консультації коли-небудь завершаться
У засіданні Верховної Ради оголошено ще одну перерву на 30 хвилин - до 17.45.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на вимогу двох фракцій – Партії регіонів та КПУ.
Перед оголошенням перерви А.ЯЦЕНЮК наголосив, що досі тривають консультації між фракціями щодо кандидатур на посаду першого віце-спікера та віце-спікера.
«Сподіваюся, що ми прийдемо до взаємоприйнятних кандидатур», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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