Рада з однієї перерви пішла на другу

У засіданні Верховної Ради оголошено ще одну перерву на 30 хвилин - до 17.45.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на вимогу двох фракцій – Партії регіонів та КПУ.

Перед оголошенням перерви А.ЯЦЕНЮК наголосив, що досі тривають консультації між фракціями щодо кандидатур на посаду першого віце-спікера та віце-спікера.

«Сподіваюся, що ми прийдемо до взаємоприйнятних кандидатур», - сказав А.ЯЦЕНЮК.