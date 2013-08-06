Герман поставила Царьова на місце

Скасувати європейський вибір України може лише український народ. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі народного депутата України Ганни Герман (фракція Партії регіонів) з приводу заяв народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова «Форбсу» про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України.

При цьому Герман підкреслила, що “ці слова я би хотіла адресувати тим колегам в парламенті і поза ним, які роблять спроби ревізії європейського вектора української зовнішньої політики”.

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Герман наголосила, що “європейський вибір України – це воля її народу, який за Конституцією є єдиним джерелом влади в нашій державі”. “Воля народу є також єдиною легітимацією будь-якої влади, і нинішньої в тім числі. І священний обов’язок кожного уряду і кожного правителя – захищати і виконувати волю народу. Таким чином, лише український народ, а не будь-який суд може приймати рішення з питань стратегічної перспективи незалежної держави. Іншими словами, скасувати європейський вибір України може лише український народ” - підкреслила Герман.

Коментуючи заяви Царьова з приводу того, що Росія не зможе підтримувати Януковича на президентських виборах, в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Герман зазначила, що “твердження про те, кого підтримає Росія на майбутніх президентських виборах, то тут ситуація ще більш ясна: Президента України вибирає український народ”. “А народ обере того, хто буде вести Україну до європейських стандартів і до європейської перспективи. Ця відповідь очевидна, і вона ґрунтується також і на найновіших соціологічних дослідженнях, які підтверджують, що кількість прихильників європейського вибору України з кожним днем зростає”, - сказала Герман.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Царьов заявив в інтерв'ю «Форбс», що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України. «У мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура», - сказав Царьов.

Він також припустив, «що на останній зустрічі президентів у Севастополі Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Є два варіанти. Перший – Росія заявляє, що вона не підтримує Януковича. Другий, жорсткіший – Кремль виставляє проросійського кандидата, який у першому турі відтягує частину голосів у противників опозиції. Приміром, це може бути Віктор Медведчук, або якась інша постать».