У ПР заявляють, що шість пунктів Угоди з ЄС суперечать Конституції України

Про це він заявив в інтерв'ю «Форбс», опублікованому сьогодні.

Як сказав Царьов, «у мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура».

При цьому Царьов вважає, що «в Митному союзі (МС) багато вигод. Україні потрібні кредити. Дефіцит бюджету зараз великий, зростання виробництва немає. Причина – в дорогих енергоресурсах, дорогих грошах і високих податках. У цих умовах виробництву розвиватися важко. За Угодою про асоціацію Україна відкриває свої ринки повністю, а європейці для нас – ні».

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Як зазначив представник ПР, «під створення двостороннього газотранспортного консорціуму Росія була готова створити резервний фонд для України в 15 млрд дол. В обмін на це Україна повинна була вийти з Європейського енергетичного пакета й створити консорціум із Росією. Про це домовлялося півроку тому. Але пізніше Україна вийшла з домовленостей, щоб не втратити обличчя перед європейськими партнерами. Але не варто забувати, що напередодні виборів 2015 року важливо отримати кредит, для того, щоб нормально пройти виборчу кампанію».

За словами Царьова, «якщо ми відмовимося від Угоди про асоціацію, Росія запропонує відкрити кредитний своп для України. Що це означає? Україна передає, приміром, 15 млрд дол. у гривневому еквіваленті Росії, а Росія передає ту ж суму Україні в рублях. Україна може використовувати ці рублі для розрахунку за газ, зберігаючи іншу валюту. За цим кредитом не потрібно платити відсотки».

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Коментуючи перевірки Росією, Білоруссю та іншими країнами продукції компанії Петра Порошенка Roshen, Царьов заявив, що «Порошенко завжди декларував європейський вектор. Тепер може продемонструвати вигоди інтеграції з ЄС на прикладі свого підприємства. Хай тепер спробує продати свої цукерки в Європі».

На думку Царьова, «що стосується перевірок, країни МС можуть або вводити заборону на експорт, або розірвати Договір про вільну торгівлю з Україною. Якщо асоціація між Україною та ЄС буде підписана, тотальна відмова від української продукції припаде на час виборів – 2015 рік».