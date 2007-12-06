Яценюк переклав свої обов`язки на Хандогія

Міністр закордонних справ України, обраний головою Верховної Ради, Арсеній ЯЦЕНЮК уповноважив першого заступника міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ тимчасово виконувати обов`язки керівника зовнішньополітичного відомства України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У прес-службі уточнили, що А.ЯЦЕНЮК підписав відповідне розпорядження в день свого обрання головою Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, депутати новообраного парламенту на засіданні 4 грудня обрали А.ЯЦЕНЮКА головою Верховної Ради України 227 голосами.

А.ЯЦЕНЮК балотувався в народні депутати за виборчим списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона».