Яценюк переклав свої обов`язки на Хандогія
17:52, 06 грудня 2007Політика
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Розпорядження підписане позавчора
Міністр закордонних справ України, обраний головою Верховної Ради, Арсеній ЯЦЕНЮК уповноважив першого заступника міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ тимчасово виконувати обов`язки керівника зовнішньополітичного відомства України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
У прес-службі уточнили, що А.ЯЦЕНЮК підписав відповідне розпорядження в день свого обрання головою Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, депутати новообраного парламенту на засіданні 4 грудня обрали А.ЯЦЕНЮКА головою Верховної Ради України 227 голосами.
А.ЯЦЕНЮК балотувався в народні депутати за виборчим списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
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