НУ-НС і БЮТ не можуть домовитися щодо віце-спікерів?

Фракція НУНС навідріз відмовляється підтримувати на посаду першого віце-спікера кандидатуру від Компартії.

Про це повідомляють джерела Української правди в парламенті.

Саме через це, за словами співрозмовника, у лавах демкоаліції можуть виникнути певні тертя.

Оскільки фракція БЮТ згодна підтримати будь-яку кандидатуру від трьох фракцій.

Цю інформацію пізніше підтвердив один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.

Однак за його словами, непорозуміння у лавах коаліції не існує, і БЮТ "намагатиметься переконати своїх партнерів" підтримати будь-яку запропоновану кандидатуру.

Разом з тим інший бютівець Микола Томенко повідомив, що на засіданні фракції БЮТ, яке відбулося продовж півгодинної перерви, було вирішено почати почерговий розподіл парламентських комітетів з коаліції.

"Нас 227, ми - коаліція і ми маємо право обирати першими. Ми почнемо, вони (опозиція) продовжать, і так будемо обирати по одному комітету", - сказав він.

Українська правда