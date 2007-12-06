ВР розійшлася: Яценюк радіє, що хоч говорити почали

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради закрито. Парламент продовжить роботу в п’ятницю о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям вечірнього пленарного засідання Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що під час погоджувальної ради не було знайдено спільну позицію щодо обрання заступників голови ВР.

При цьому консультації з цього приводу, наголосив він, тривають.

«Процес іде, і те, що ми почали говорити, дуже позитивно», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, фракції, які не ввійшли до більшості, не об’єднані в єдине ціле, і тому за жодним документом не можуть висунути єдиного кандидата.

В той же час, наголосив голова ВР, висунення єдиного кандидата на посаду першого віце-спікера, є виключно питанням їх внутрішніх домовленостей. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні консультації з цього приводу буде продовжено, щоб вже завтра була спільна позиція.