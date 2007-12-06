Яценюк каже, що фракції розсварилися через посади у комітетах

Лідери фракцій поки не досягли домовленостей щодо розподілу керівних посад у комітетах Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед закриттям вечірнього засідання парламенту заявив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що згідно з регламентом ВР, комітети мають розподілятися між фракціями за пропорційним принципом.

Таким чином, сказав А.ЯЦЕНЮК, фракціям, що входять до коаліції, мають відійти керівні посади у 14-ти комітетах, а опозиції - у 13-ти. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що у ВР було створено 26 комітетів та одну спеціальну комісію з питань приватизації.

Водночас, за словами голови ВР, з цього питання під час консультацій йшла дискусія про можливість розподілення комітетів за певним коефіцієнтом.

«Остаточне погодження цього питання не завершене», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він закликав колег зробити усе можливе, аби «запустити нормальну роботу Верховної Ради». «Ми повинні забезпечити права опозиції і не зволікати, бо кожен день вартує дуже багато для України», - сказав голова парламенту.