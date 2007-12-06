Партія регіонів розпочинає ”перетягування” Блоку Литвина

Партія регіонів погодиться віддати посаду першого віце-спікера комуністам або блоку Литвина в разі об`єднання трьох фракцій в опозицію, повідомляє Українська правда.

Про це сказав в інтерв`ю журналістам Тарас Чорновіл по завершенню засідання парламенту в четвер.

За його словами, Партія регіонів як найбільша в парламенті і опозиції мала б претендувати на цю посаду.

"Але у нас є готовність поступитися цією посадою і погодитися на те, що вона перепаде одній з двох менших фракцій. Це може бути лише під ту основу, що ми дійсно створюємо більш-менш чітку серйозну структуровано опозиційну групу", - сказав він.

Водночас Чорновіл додав, що на даний момент відповідного рішення між трьома фракціями немає.