Партія регіонів розпочинає ”перетягування” Блоку Литвина
19:29, 06 грудня 2007Політика
2015
І може віддати частину парламентських посад
Партія регіонів погодиться віддати посаду першого віце-спікера комуністам або блоку Литвина в разі об`єднання трьох фракцій в опозицію, повідомляє Українська правда.
Про це сказав в інтерв`ю журналістам Тарас Чорновіл по завершенню засідання парламенту в четвер.
За його словами, Партія регіонів як найбільша в парламенті і опозиції мала б претендувати на цю посаду.
"Але у нас є готовність поступитися цією посадою і погодитися на те, що вона перепаде одній з двох менших фракцій. Це може бути лише під ту основу, що ми дійсно створюємо більш-менш чітку серйозну структуровано опозиційну групу", - сказав він.
Водночас Чорновіл додав, що на даний момент відповідного рішення між трьома фракціями немає.
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