Мороз впевнений, що Ющенко не ризикне

СПУ перейде в опозицію, якщо коаліція буде створена за участю Партії регіонів та блоку «Наша Україна», заявив лідер Соцпартії України Олександр МОРОЗ в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив: «СПУ буде або в коаліції демократичних сил, або в опозиції».

На переконання О.МОРОЗА, сьогодні, у крайньому випадку завтра, буде створено коаліцію. Водночас він не сказав, яку коаліцію з можливих двох варіантів буде сформовано.

При цьому лідер соціалістів наголосив, що «і та, й інша коаліція прийнятна для України». За його словами, «і те, й інше має свої переваги і свої недоліки».

О.МОРОЗ висловив переконання, що у будь-якому випадку коаліція буде створена, оскільки Президент України Віктор ЮЩЕНКО не ризикне, щоб в Україні відбулись дострокові парламентські вибори.

Як відомо, згідно із Конституцією, Президент має право розпустити ВР та оголосити дострокові вибори, якщо після завершення 30-денного терміну після початку роботи парламенту не буде сформовано коаліцію.