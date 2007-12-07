Ющенко повезе Качинського на південь

08:39, 07 грудня 2007
Політика
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Глави двох держав ознайомляться з роботою порту

Віктор Ющенко і Лєх Качинський під час офіційної зустрічі в Києві. 6 грудняСьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ, який перебуває в нашій державі з дводенним офіційним візитом, відвідають Одеську область.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глави двох держав відвідають морський торговельний порт «Південний».

В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНСЬКИЙ, зокрема, оглянуть нафтовий термінал, ознайомляться з роботою порту та переглянуть презентацію перспектив спільного використання нафтогону «Одеса-Броди».

 

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