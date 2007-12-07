Ющенко повезе Качинського на південь

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ, який перебуває в нашій державі з дводенним офіційним візитом, відвідають Одеську область.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глави двох держав відвідають морський торговельний порт «Південний».

В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНСЬКИЙ, зокрема, оглянуть нафтовий термінал, ознайомляться з роботою порту та переглянуть презентацію перспектив спільного використання нафтогону «Одеса-Броди».