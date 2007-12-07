Ахметов вважає, що Яценюк стане окрасою парламенту

Бізнесмен, народний депутат України, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ вважає, що Арсеній ЯЦЕНЮК на посаді спікера «прикрасить» нинішній парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора журналістам під час презентації свого фонду «Ефективне управління».

Відповідаючи на запитання, як він оцінює призначення А.ЯЦЕНЮКА головою Верховної Ради України, Р.АХМЕТОВ сказав: «Я з великою повагою ставлюся до Арсенія, він молодий, енергійний, і я вважаю, що він прикрасить новий парламент».