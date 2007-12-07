КПУ, Блок Литвина і Партія регіонів просуватимуть Мартинюка

Фракції Комуністичної партії, Блоку Литвина та Партії регіонів мають намір запропонувати на посаду першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь ГРИЦАК.

За його словами, відповідне рішення було прийняте під час спільного засідання депутатів трьох фракцій.

В.ГРИЦАК висловив сподівання, що вже сьогодні повністю буде сформовано постійну президію ВР.