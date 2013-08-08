Сьогодні суд розглядатиме позов Клюєва проти Яценюка

Сьогодні Печерський райсуд Києва розпочне розгляд по суті позову секретаря РНБО Андрія Клюєва проти лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, повідомляє Радіо Свобода.

Таке рішення на засіданні суду, що відбулося 23 липня, оголосила суддя Віта Бортницька.

Суд відмовив тоді у задоволенні двох клопотань захисту Яценюка, заявивши, що вони не стосуються суті розгляду позову.

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Клюєв подав позов проти Яценюка про захист честі, гідності та ділової репутації. Раніше лідер фракції «Батьківщина» звинуватив секретаря РНБО у підкупі депутатів.