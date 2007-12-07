Регіони знову заблокували Раду
09:53, 07 грудня 2007Політика
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До початку пленарного засідання парламенту депутати фракції Партії регіонів заблокували президію і трибуну Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема на даний час близько десяти депутатів блокують трибуни парламенту і близько двадцяти – президію.
Крім того, декілька депутатів фракції Партії регіонів розмістилися в ложі уряду. Наразі невідомі причини блокування.
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