Регіони знову заблокували Раду

09:53, 07 грудня 2007
Політика
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Наша пісня гарна й нова...

ЯценюкДо початку пленарного засідання парламенту депутати фракції Партії регіонів заблокували президію і трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема на даний час близько десяти депутатів блокують трибуни парламенту і близько двадцяти – президію.

Крім того, декілька депутатів фракції Партії регіонів розмістилися в ложі уряду. Наразі невідомі причини блокування.

 

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