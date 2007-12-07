Регіони знову заблокували Раду

До початку пленарного засідання парламенту депутати фракції Партії регіонів заблокували президію і трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема на даний час близько десяти депутатів блокують трибуни парламенту і близько двадцяти – президію.

Крім того, декілька депутатів фракції Партії регіонів розмістилися в ложі уряду. Наразі невідомі причини блокування.