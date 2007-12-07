Янукович змалював етюд у чорних тонах

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні відсутній конституційний порядок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, виступаючи на другій частині VIII позачергового з’їзду суддів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що розподіл функцій між гілками влади є одним із головних показників розвитку демократії та ключовою умовою для функціонування демократичного суспільства.

«Що ми маємо сьогодні? У нас є парламент, дискредитований численними інформаційними кампаніями і до сих пір з не налагодженими механізмами коаліційної політичної відповідальності», - підкреслив глава уряду.

Також, за його словами, в Україні відсутня, як така, єдина виконавча гілка влади. На його думку, сьогодні у державі виконавча гілка влади управляється, принаймні, від двох центрів впливу: Президента й уряду.

Непроста ситуація, на думку В.ЯНУКОВИЧА, і в судовій системі влади. «Використання судової гілки влади як інструменту у політичній боротьбі перетворює саму судову гілку на додатковий каталізатор, що загострює і ускладнює політичне протистояння. Останній сумний приклад – доля Конституційного Суду, якому просто не дали працювати в умовах політичної кризи в квітні-червні 2007 року», - підкреслив прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що лише політичний компроміс дав змогу врегулювати конфлікт, який загрожував перерости в громадянське протистояння.

В.ЯНУКОВИЧ також нагадав, що політична реформа, запроваджена у 2004 році, так і не завершена до цього часу. «Гілки влади в неповній мірі забезпечені відповідною законодавчою базою», - сказав він, додавши, що такий стан справ свідчить лише про одне – «в Україні народ зробив демократичний вибір, але політики позбавляють народ права у формуванні сучасної демократичної влади, і рахунок вже йде на десятиріччя».