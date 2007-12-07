Янукович цитує Монтеск`є

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні встановлюється «політичний диктат переможців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи під час другого засідання VIII позачергового з’їзду суддів України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, така ситуація склалася через неповагу представників влади до закону, і тому «право сильного домінує над принципами політичного компромісу та ідеологічного порозуміння, а політичний диктат – це головний чинник правового нігілізму і казарменої демократії».

Прем’єр процитував слова французького філософа Шарля Монтеск’є: «Якщо законодавча і виконавча влада будуть поєднані в одній особі чи закладі, то свободи не буде…»

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що свобода також неможлива без відділення судової гілки влади від інших гілок влади. За його словами, нерідко виявляється, що судова гілка влади є найнезахищенішою і найбезправнішою, тому нині дуже актуальною є судова реформа.

Він висловив жаль, що уряду так і не вдалося перейти до реалізації системної судової реформи.

«Через політичну кризу і відсутність дієвого парламенту була загальмована реалізація судової реформи», - сказав прем’єр.