Тимошенко заявляє, що у вівторок може бути сформований уряд

У вівторок, 11 грудня, Верховна Рада може призначити не тільки прем’єр-міністра, але й весь склад уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні партнери по демократичній коаліції обговорюють можливість призначення у вівторок всього складу уряду. «Якщо ми зможемо досягнути компромісу по кандидатурах на посади міністрів, то у вівторок є шанс, що буде сформований весь уряд», - сказала лідер БЮТ, додавши: «Ми, власне, працюємо для того, щоб це стало реальністю».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона ознайомилась із заявою лідера фракції свого імені Володимира ЛИТВИНА, що за умови включення до урядової програми всіх положень передвиборчої програми Блоку Литвина представники цієї політичної сили готові проголосувати за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що БЮТ уважно вивчив програму Блоку Литвина, і кожен її пункт буде включений до урядової програми. За словами лідера БЮТ, на зустрічі з фракцією Блоку Литвина вона підтвердить це.

«І якщо Володимир Михайлович щиро це казав, то ми кажемо це щиро, що ми не тільки готові внести сто відсотків його програми в урядову програму, але ми й на відміну від інших готові виконати всі ці положення, втілити їх в життя», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.