Литвин сказав Тимошенко, що поїзд вже пішов

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що за затвердження прем`єр-міністра України мають голосувати тільки фракції, що сформували коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи проголосує фракція Блоку Литвина за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду гливи уряду.

«Є коаліція, і вона має прийняти відповідне рішення», - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, коаліція має пройти «ключовий іспит на свою життєздатність».

Він зауважив, що вже у процесі роботи, у процесі прийняття держбюджету, законопроектів «ми будемо знаходити спільну позицію, оскільки ми відповідаємо за економічний, соціальний стан країни».

В.ЛИТВИН вважає, що пропозиція Ю.ТИМОШЕНКО про внесення до програми діяльності уряду положень передвиборчої програми Блоку Литвина є запізнілою. На його думку, «внести у програму можна все, а потім нічого не виконувати».

«Давайте почитаємо програму коаліції – там написано все про українське щастя, але немає жодної конкретної дати, коли нам очікувати це щастя», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що ознайомилась із заявою В.ЛИТВИНА, що за умови включення до урядової програми всіх положень передвиборчої програми Блоку Литвина представники цієї політичної сили готові проголосувати за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що БЮТ уважно вивчив програму Блоку Литвина, і кожен її пункт буде включений до урядової програми. За словами лідера БЮТ, на зустрічі з фракцією Блоку Литвина вона підтвердить це.