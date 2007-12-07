Спікера змусили закрити засідання ВР?

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито. Наступне засідання розпочнеться 11 грудня, о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що змушений закрити пленарне засідання, оскільки досі не знайдено спільну позицію щодо кандидатуру на посаду першого заступника голови ВР.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що апарат ВР «до вівторка очікує офіційну пропозицію щодо кандидатури на цю посаду».

При цьому він підтвердив намір представників коаліції на посаду віце-спікера парламенту висунути члена БЮТ Миколу ТОМЕНКА.