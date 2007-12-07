Тимошенко: ми їм зробили безпрецедентні пропозиції

Демократична коаліція запропонувала парламентській меншості низку пропозицій для того, щоб досягти компромісу у Верховній Раді. Про це у п’ятницю в стінах Верховної Ради повідомила лідер БЮТ Юлія Тимошенко, наголосивши при цьому, що відповідні пропозиції є безпрецедентними. Точку зору лідерки наводить сайт БЮТ.

За словами Тимошенко, БЮТ погодився на те, що посада першого віце-спікера парламенту належить опозиції. «Ми готові голосувати за це одночасно із заступником голови ВР, тобто це є гарантоване голосування, по якому парламентська опозиція отримає посаду першого віце-спікера ВР», - сказала Юлія Тимошенко.

Вона також повідомила, що демократична коаліція запропонувала двом найменшим фракціям – Блоку Литвина та КПУ – по своїй квоті обрати першими по одному комітету. Коаліція також запропонувала Партії регіонів обирати комітети почергово, а також можливість ПР обрати першими. «Ми це зробили для того, щоб парламентська опозиція відчувала себе впевнено, щоб були витримані всі умови регламенту щодо пропорційного розподілу», - наголосила лідер БЮТ.

У той же час Юлія Тимошенко повідомила, що парламентська меншість не може домовитися між собою. «Ми їм віддали першого віце-спікера, практично всі контрольно-опозиційні комітети, але вони вийшли сьогодні і сказали, що не можуть домовитись», - сказала вона. Юлія Тимошенко заявила, що з огляду на ці пропозиції, вона не розуміє, чому блокується парламент.