Яценюк закликає регіоналів припинити цирк

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликав фракцію Партії регіонів «припинити цирк» з блокуванням парламентської трибуни.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання ВР він зазначив: «Я прошу, як голова Верховної Ради, припинити цирк з блокуванням трибуни Верховної Ради» і не займати місце голови ВР. (При блокуванні президії дехто з депутатів займає місце голови ВР – УНІАН)».

А.ЯЦЕНЮК попросив депутатів не робити з парламенту «посміховисько на всю країну».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо депутати домовлятимуться на засіданні Погоджувальної ради, а в сесійній залі ці домовленості не виконуватимуться, «тоді буде сьома, двадцять сьома, 356-та Верховна Рада відповідного скликання».

Він закликав всіх народних депутатів працювати спокійно: «голосувати і працювати на благо українського народу».