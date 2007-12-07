Тимошенко у вихідні піде до Ющенка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у суботу та неділю має намір провести консультації з усіма представниками коаліції та Президентом щодо складу майбутнього Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам по завершенню засідання фракції БЮТ.

«Ми домовилися про те, що я всі вихідні дні проводжу консультації з депутатами наших фракцій щодо формування пропозицій на міністерські посади», - сказала вона.

Остаточні пропозиції щодо нового складу уряду будуть обговорені на засіданні фракції БЮТ у понеділок.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що у понеділок і у вівторок вона, як кандидат на посаду глави уряду, має намір зустрітися з усіма фракціями ВР.

«Всі фракції висловили бажання зустрітися, і я буду зустрічатися з ними у понеділок та у вівторок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, якими будуть дії коаліції, якщо фракція Партії регіонів знову блокуватиме роботу ВР, Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що БЮТ в жодні протистояння втягуватися не буде.

«Якщо у них є настрій блокувати, нехай блокують безстроково, але при цьому і беруть відповідальність за все, що відбувається в країні», - сказала вона.